التمر الهندي في رمضان: فوائد صحية مذهلة عند الإفطار

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 07:52 مساءً - التمر الهندي، المشروب الرمضاني المميز بطعمه الحلو والحامض، ليس مجرد مشروب منعش، بل هو كنز من الفوائد الصحية التي تجعله خيارًا مثاليًا للإفطار في رمضان.

الفوائد الصحية للتمر الهندي:

غني بمضادات الأكسدة:

يحتوي التمر الهندي على مضادات الأكسدة القوية مثل بيتا كاروتين، التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف.

تساهم مضادات الأكسدة في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

مصدر جيد للمغنيسيوم:

يوفر التمر الهندي كمية كبيرة من المغنيسيوم، الذي يدعم وظائف الأعصاب والعضلات، وينظم ضغط الدم، ويحافظ على صحة العظام.

يساعد على تقليل الالتهاب:

يحتوي التمر الهندي على البوتاسيوم والبوليفينولات، التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالالتهابات.

قد يلعب دورًا في علاج السمنة:

قد تساعد بذور التمر الهندي في إدارة الوزن وعلاج السمنة.

يحتوي على مثبط التربسين، الذي يساهم في الشعور بالشبع.

قد يكون مفيدًا لمرضى السكري:

على الرغم من احتوائه على السكر، إلا أن التمر الهندي ذو مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم.

يجب الانتباه لكميات السكر المضافة عند تحضير شراب التمر الهندي.

نصائح لتناول التمر الهندي في رمضان:

تناول التمر الهندي باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

تجنب إضافة كميات كبيرة من السكر عند تحضير المشروب.

يمكن تحضير شراب التمر الهندي المنزلي بدلا من شراء الأنواع الجاهزة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.