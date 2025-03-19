مدرب فلسطين: سنواجه الأردن دون ضغوطات ونتمسك بالأمل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 06:55 مساءً - تحدث إيهاب أبو جزر، مدرب المنتخب الفلسطيني، عن مواجهة نظيره الأردني، غداً الخميس، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أبو جزر: “نحن لا نعاني من أية ضغوطات أبداً، لأننا معتادون أن نلعب خارج الديار. وللأسف لنا أكثر من أربع سنوات لم نلعب في فلسطين”.

وتابع: “نواجه منتخباً يسعى للتأهل المباشر، ونحن والمنتخب الأردني نعرف بعضنا جيداً، لكن المباراة تلعب على التفاصيل والجزئيات الصغيرة”.

وحول الانسجام بين لاعبيه، أردف: “نمتلك لاعبين جيدين سهلوا علينا مهمة التواصل والانسجام، ومسرور من اللاعبين لأن كل الأفكار وصلت بسلاسة وسهولة”.

وتابع: “نحن مؤمنون بآمالنا وسنقاتل لآخر نفس، نعلم أننا في الأمتار الأخيرة ووضع المجموعة صعب جداً، ولكن لدينا أمل، وهذه الرسالة نقلناها للاعبين، ونحن نمتلك لاعبين جيدين، وبكل واقعية لدينا أمل وسنبقى متمسكين به”.

وأتم: “نمتلك مشروعاً مهماً لمنتخباتنا الوطنية، وارتأينا أن يكون لدينا لاعبون صغار في السن خلال هذه الفترة، ونرى أنه يجب أن يكون هناك تتابع أجيال في المنتخب الأول تحضيراً للمناسبات المقبلة”.