الكرفس.. كنز طبيعي لعلاج قرحة المعدة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد الكرفس من الخضروات الشائعة التي تتميز بفوائدها الصحية العديدة، إذ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارًا صحيًا لإدراجه في النظام الغذائي. لكن هل يمكن أن يكون فعالًا في علاج قرحة المعدة؟

وفقًا للدكتور إسماعيل علي، أخصائي التغذية العلاجية، فإن الكرفس يحتوي على مركب “الأبيومان”، الذي يلعب دورًا مهمًا في:

-تحسين بطانة المعدة وتقويتها.

-تنظيم إفرازات المعدة وتقليل تهيجها.

-المساهمة في علاج قرحة المعدة وتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة.

إضافة الكرفس إلى نظامك الغذائي قد يكون مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي، ولكن يُفضل دائمًا استشارة الطبيب قبل الاعتماد عليه كعلاج أساسي لقرحة المعدة.