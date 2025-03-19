عادات خاطئة تهيج القولون في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعاني البعض من تهيج القولون خلال شهر رمضان بسبب اتباع عادات غذائية غير صحية، خاصةً لمن يعانون من التهاب القولون أو القولون العصبي.

أوضح الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الأطعمة الدسمة والمقلية على الإفطار، بالإضافة إلى العصائر الصناعية والمشروبات الغازية، يؤدي إلى تهيج القولون وزيادة اضطرابات الجهاز الهضمي.

وأضاف أن الإفراط في تناول التوابل والبهارات قد يسبب تهيجًا في المعدة والقولون، كما أن تناول الطعام دفعة واحدة دون تقسيمه يؤدي إلى مشكلات في الهضم وزيادة الغازات والانتفاخات.

كما أشار إلى أن كسر الصيام بالتدخين أو شرب الشاي والقهوة والمنبهات على معدة فارغة يعد من العادات التي تؤثر سلبًا على صحة القولون، بالإضافة إلى قلة شرب الماء، مما يزيد من خطر الإصابة بالإمساك.

وأكد أن الإفراط في تناول الحلويات الرمضانية، مثل الكنافة والقطايف، قد يؤدي إلى تهيج القولون بسبب ارتفاع نسبة السكر فيها، لذا يُنصح باستبدالها بالفواكه الطبيعية.

للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال رمضان، يُفضل تجنب العادات الغذائية الضارة، وتناول الطعام بشكل تدريجي، والإكثار من شرب الماء، مع تجنب الأطعمة التي تسبب تهيج القولون.