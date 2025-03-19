عصير الدوم في رمضان … هل يزيد الوزن أم ينقصه؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد عصير الدوم من المشروبات الرمضانية المفضلة لدى الكثيرين بفضل مذاقه اللذيذ وفوائده الصحية. ولكن، هل يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن؟

يُسهم عصير الدوم في الشعور بالشبع لفترات طويلة بعد تناوله، مما يقلل من استهلاك السعرات الحرارية خلال اليوم، وبالتالي يساعد في التحكم في الوزن.

يتميز عصير الدوم بانخفاض سعراته الحرارية، حيث يحتوي الكوب الواحد منه – دون إضافة سكر – على حوالي 55 سعرة حرارية فقط، مما يجعله خيارًا آمنًا لمن يتبعون الحميات الغذائية.

يعمل عصير الدوم غير المحلى على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، مما يساعد في تقليل تخزين الدهون وتعزيز فقدان الوزن بشكل صحي.

إذا كان الوزن الزائد ناتجًا عن احتباس السوائل في الجسم، فإن عصير الدوم يمكن أن يكون مفيدًا بفضل خصائصه المدرة للبول، والتي تساعد في التخلص من السوائل الزائدة والسموم.