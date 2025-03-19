نور علي تفضح الاعتداءات في جبلة وتطالب بالعدالة للمدنيين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

ظهرت الممثلة السورية نور علي في برنامج “تفاعلكم” مع الإعلامية السعودية سارة الدندراوي، حيث كشفت عن وقائع صادمة عن الاعتداءات التي تعرضت لها أثناء وجودها في جبلة بمحافظة اللاذقية. وأوضحت نور أن حديثها لم يكن مجرد شهادة شخصية، بل انعكاس لمعاناة أكبر يعيشها المدنيون في المنطقة.

وقالت نور: “عندما تحدثت لأول مرة، لم أكن أتحدث عن نفسي فقط. ما حدث لي هو جزء من اعتداءات أوسع طالت الكثيرين”. وأكدت أنها كانت في سوريا، وتحديداً في جبلة، عندما وقعت الحادثة، مشيرة إلى أن الجهات المنفذة لم تكن تابعة للأمن العام، بل فصائل مسلحة مجهولة الهوية.

وأضافت أنها قررت كسر الصمت لأنها شعرت بأن صوتها بدأ يصل، خاصة بعد أن بدأت الدولة بالاعتراف بالتجاوزات واتخاذ إجراءات ضد المتورطين. وأوضحت: “تحدثت لأنني كنت مؤمنة بأن كلمتي ستُسمع. والآن نرى أن الدولة بدأت تعترف بالتجاوزات وتحاسب المسؤولين عنها”.

كما أعربت نور عن مدى تأثرها بالأحداث، خاصة أنها كانت تتوقع تحسناً في الأوضاع بعد فترة من الهدوء النسبي. ودعت إلى محاسبة كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة، وكل من ارتكب اعتداءات ضد المدنيين.

وختمت حديثها برسالة أمل ووحدة، قائلة: “معاناتنا واحدة، وأؤمن بأننا بقوة الكلمة والحوار يمكننا أن نصلح ما تلف. أتمنى أن يحاسب كل من يحمل سلاحاً دون وجه حق، وكل من اعتدى على أبرياء”.

هذا الحوار يكشف جزءاً من معاناة الشعب السوري، ويُظهر صوتاً شجاعاً يطالب بالعدالة والمساءلة، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى مثل هذه الشهادات لتحقيق السلام والاستقرار.