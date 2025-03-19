مشروبات رمضانية ساخنة: دفء وراحة في ليالي رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 02:50 مساءً - استمتع بمشروبات رمضانية دافئة في ليالي الشتاء

مع قدوم شهر رمضان المبارك تتغير العادات اليومية لتلائم ساعات الصوم الطويلة، وتصبح ليالي شهر رمضان المبارك لحظات مليئة بالدفء والراحة. تعتبر المشروبات الساخنة جزءاً لا يتجزأ من تلك اللحظات، حيث تضيف لمسة من التغذية والترطيب بعد الإفطار. إليك بعض المشروبات الساخنة التي يمكنك تحضيرها وتقديمها خلال ليالي رمضان.

1. الشاي بالنعناع

شاي النعناع من أكثر المشروبات شهرةً في رمضان، فهو بالإضافة إلى طعمه اللذيذ، يساعد في تهدئة المعدة بعد الإفطار الدسم. يمكنك تحضيره بغلي أوراق النعناع الطازجة مع أوراق الشاي الأسود وتركه ينقع لبضع دقائق.

2. قهوة عربية

تُعتبر القهوة العربية جزءاً من الضيافة العربية التقليدية، وهي مثالية للقاءات العائلية الرمضانية. تُحضر باستخدام البن المطحون والهيل، ويمكن إضافة القليل من الزعفران للحصول على نكهة مميزة.

3. السحلب

السحلب مشروب دافئ ولذيذ يُحضر من الحليب والنشاء، وهو مثالي للتدفئة في الليالي الباردة. يمكنك إضافة ماء الزهر أو ماء الورد لإضفاء مذاق مميز، وتزيينه بالمكسّرات مثل اللوز أو الجوز.

4. اليانسون

اليانسون معروف بخصائصه المهدئة، ويعد مشروباً رائعاً بعد يوم طويل من الصيام. يُحضر بسهولة بغلي بذور اليانسون مع الماء، ويمكنك إضافة حبة من الهيل لتعزيز النكهة.

5. الكركديه الساخن

الكركديه مشروب صحي ويُعرف بفوائده العديدة، ومشروب الكركديه الساخن يُعتبر بديلاً رائعاً للشاي. لتحضيره، قم بغلي زهور الكركديه في الماء وأضف العسل حسب الرغبة.

الشاي بالنعناع: يهدئ المعدة.

يهدئ المعدة. القهوة العربية: لمسة من التراث العربي.

لمسة من التراث العربي. السحلب: دفء مع نكهة خاصة.

دفء مع نكهة خاصة. اليانسون: مثالي للاسترخاء.

مثالي للاسترخاء. الكركديه: مرطّب وصحي.

استمتع بتحضير هذه المشروبات اللذيذة ومشاركتها مع عائلتك وأصدقائك في ليالي رمضان، حيث تمنحكم الدفء وتضفي لمسة من الراحة والسكينة.