ألفارو موراتا: أشعر بالندم بسبب مغادرة أتلتيكو مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 02:50 مساءً - عبر الإسباني، ألفارو موراتا، عن ندمه بسبب مغادرة أتلتيكو مدريد، متحدثاً عن رأيه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

موراتا رحل عن أتلتيكو مدريد، صيف 2024، لينضم لصفوف ميلان، ولكن رحلته مع الفريق الإيطالي لم تستمر سوى نصف موسم، لينتقل بعدها إلى غلطة سراي التركي، على سبيل الإعارة.

وقال موراتا في حوار أجراه مع إذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “أعتقد أنني كان يجب أن أفكر بشكل أكثر دقة الصيف الماضي بشأن إذا كنت سأغادر أتلتيكو مدريد أم لا”.

وأضاف: “عندما لا تشعر بأنك بحالة جيدة في مرحلة معينة من حياتك، فإنك تتخذ قرارات خاطئة في جميع الجوانب”.

وأكمل: “الآن، لا يمكن تغيير الأمور، وأنا سعيد جداً اليوم. لو عاد بي الزمن، ربما لم أكن لأتخذ ذلك القرار. أدرك الآن أنني لم أكن أرى الواقع بوضوح. كنا أبطالاً، وفي أتلتيكو كان هناك المزيد من الأشخاص الذين يحبونني ويفهمونني”.

وتابع: “عندما تمر بلحظات صعبة، ترى الأمور بلون رمادي، حتى لو كان لديك أشخاص من حولك يحبونك ويخبرونك أنك ترتكب خطأً. خلال اليورو، كان هذا الأمر يزعجني، ثم جاءت فرصة ميلان”.

وواصل: “المدرب فونسيكا (مدرب ميلان السابق) كان يتصل بي يومياً، كنت بحاجة إلى الشعور بالحب والتقدير. والآن بعد أن أنظر إلى الوراء، أدرك أن حتى دييجو سيميوني كان يهتم بي. والدي ووكيل أعمالي أخبراني أنني كنت أرتكب خطأً”.

واختتم موراتا: “هل أرى نفسي في الدوري السعودي؟ لا يمكنني قول أي شيء، لا أعرف ما الذي يحمله المستقبل. ربما ستتاح لي فرصة العودة إلى نادٍ كبير آخر بحاجة إلى مهاجم صاحب خبرة”.