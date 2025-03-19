مشروبات رمضانية باردة: انتعاش ولذة في الشهر الفضيل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 02:50 مساءً - أفضل المشروبات الباردة لتجربة رمضانية لا تُنسى

يشهد شهر رمضان المبارك مجموعة متنوعة من المشروبات الباردة التي تُعدّ عنصرًا أساسيًا على موائد الإفطار. إليك بعض من أفضل هذه المشروبات التي تجمع بين الانتعاش واللذة، والتي يمكن إعدادها بسهولة لتكون جزءًا من تجربتك الرمضانية.

قائمة مشروبات رمضانية منعشة

قمر الدين: يُعتبر قمر الدين المصنوع من عجينة المشمش المجفف أحد المشروبات الأساسية في رمضان. يتميز بطعمه الحلو والمنعش ويُقدَّم غالبًا مع إضافة القليل من السكر وماء الورد لتعزيز النكهة.

يُعتبر قمر الدين المصنوع من عجينة المشمش المجفف أحد المشروبات الأساسية في رمضان. يتميز بطعمه الحلو والمنعش ويُقدَّم غالبًا مع إضافة القليل من السكر وماء الورد لتعزيز النكهة. شراب التمر الهندي: يُعد من المشروبات التقليدية التي لا غنى عنها. يصنع من نقع التمر الهندي في الماء وتصفيته، ثم يُحلى بالسكر ويُقدم باردًا لذيذًا ومنعشًا.

يُعد من المشروبات التقليدية التي لا غنى عنها. يصنع من نقع التمر الهندي في الماء وتصفيته، ثم يُحلى بالسكر ويُقدم باردًا لذيذًا ومنعشًا. الجلاب: من أشهر المشروبات في بلاد الشام، يُصنع من دبس التمر والزبيب، ويضاف إليه الماء المثلج والقليل من ماء الزهر لتحسين النكهة.

من أشهر المشروبات في بلاد الشام، يُصنع من دبس التمر والزبيب، ويضاف إليه الماء المثلج والقليل من ماء الزهر لتحسين النكهة. الخروب: شلبي بمذاقه الغني، يُعد من مسحوق الخروب المحلى ويُبرد قبل التقديم، مما يجعله خيارًا رائعًا لتهدئة العطش خلال أيام الصيف الحارة.

شلبي بمذاقه الغني، يُعد من مسحوق الخروب المحلى ويُبرد قبل التقديم، مما يجعله خيارًا رائعًا لتهدئة العطش خلال أيام الصيف الحارة. عصير الفواكه المتنوعة: يمكن تحضير عصير الفواكه باستخدام مجموعة من الفواكه الطازجة مثل البرتقال، والفراولة، والموز. يمتاز بقدرته على منح الجسم الطاقة والانتعاش بعد يوم طويل من الصيام.

كيفية إعداد مشروب رمضاني منزلي لذيذ

إذا كنت ترغب في إعداد مشروب رمضاني مميز في المنزل، إليك وصفة بسيطة لعصير الفواكه اللذيذ:

المكونات:

– كوب من مكعبات البطيخ

– كوب من العنب

– موزة واحدة

– كوب من عصير البرتقال

– مكعبات ثلج

طريقة التحضير:

1. ضع جميع الفواكه في الخلاط وامزجها جيدًا حتى تتجانس.

2. أضف عصير البرتقال واستمر في الخلط حتى يصبح الخليط ناعمًا.

3. صب المزيج في أكواب التقديم، وأضف مكعبات الثلج للحصول على تجربة منعشة.

4. يُمكن تزيين الأكواب بشرائح الفواكه الطازجة.

مع هذه الخيارات المتنوعة من المشروبات الرمضانية الباردة، ستتمكن من الاستمتاع بالانتعاش واللذة خلال أيام الشهر الفضيل. شارك هذه المشروبات مع عائلتك وأصدقائك لتجربة رمضانية مميزة.