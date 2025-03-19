فيرمين لوبيز: لا أعتبر هذا الأمر خطوة للخلف .. ولدينا القدرة على تحقيق الثلاثية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 01:52 مساءً - تحدث فيرمين لوبيز، نجم برشلونة، عن غيابه عن منتخب إسبانيا الأول وتواجده ضمن معسكر منتخب تحت 21 عاماً.

وقال لوبيز في حوار أجراه مع إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية: “أنا سعيد جداً لوجودي هنا مع زملائي والجهاز الفني. لدينا مباراتان وديتان، ونأمل أن نحقق نتائج جيدة”.

وأشار: “لا أعتبرها خطوة للخلف، هذا وضعي الطبيعي بحكم سني. أنا هنا لأقدم كل ما يُطلب مني، وإذا جاءت فرصة للعودة إلى المنتخب الأول في المستقبل، فبالطبع سأكون جاهزاً”.

وأضاف: “بطولة أوروبا تحت 21 عاماً لم أفز بها بعد، لكني آمل أن أحققها هنا.. إنها فرصة كبيرة للنمو وإثبات قدراتي”.

وواصل: “في الموسم الماضي لعبت الكثير من المباريات وكنت في مستوى جيد، أما الآن فقد تقلصت مشاركاتي بعض الشيء لأن هناك لاعبين رائعين في الفريق. عليّ مواصلة التعلم والتطور”.

وعن المنافسة في مركزه، حيث يضم برشلونة لاعبين مميزين مثل بيدري، جافي وفرينكي دي يونج: “نحن نتفاهم بشكل جيد، كل واحد منا يقدم أسلوبه الخاص، والمدرب من يضع التشكيل”.

وأردف: “فليك قريب جداً من الجميع، يحاول دائماً مساعدتنا، ولدينا علاقة جيدة معه، لكنه في الوقت ذاته صارم ومتطلب”.

وعن طموحه مع البارسا خلال الموسم الحالي: “أعتقد أننا نملك القدرة على الفوز بالبطولات الثلاث”.

وعن إمكانية مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا: “سيكون نهائياً تاريخياً ورائعاً”.

واختتم: “حلمي كان أن أكون في برشلونة، وقد تحقق. آمل أن أبقى هنا لسنوات طويلة”.