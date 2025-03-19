الكشف عن خطة ريال مدريد لتعزيز خط الدفاع

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 01:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن الخيارات التي يدرسها ريال مدريد من أجل تعزيز خط دفاع الفريق، خلال الموسم المقبل.

ويبحث الميرنجي عن مدافع جديد، خاصة في ظل الإصابات الكثيرة التي تعرض لها لاعبوه، خلال الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن القائمة التي حددها الميرنجي تضم العديد من الأسماء، وهم: إبراهيما كوناتي (ليفربول)، لوكيبا (لايبزيج)، ويليام ساليبا (آرسنال)، ديان هويسين (بورنموث)، جوريل هاتو (أياكس).

وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد لا يخطط لدفع أكثر من 70 مليون يورو للتعاقد مع مدافع جديد، ولهذا فإنه يمكن استبعاد الثلاثي الفرنسي (كوناتي، لوكيبا، وساليبا).

وبالتالي، فإن المفاضلة ستكون بين الإسباني ديان هويسين والهولندي جوريل هاتو، مع أفضلية للمدافع الإسباني.

وأشارت الصحيفة: “لا تزال هناك علامات استفهام حول مستقبل المدافعين الحاليين”.

وأردفت: “يظهر دافيد ألابا مؤشرات إيجابية على التعافي الكامل، ويبدو متحفزاً للعودة إلى مستواه التنافسي، أما ميليتاو فلن يعود قبل نهاية الموسم، ولا يخطط ريال مدريد للتخلي عن أي منهما، لكن الدور الذي سيلعبانه مسألة أخرى”.

وأتمت الصحيفة: “ستحدد نهاية الموسم مصير التشكيل الحالي، خصوصاً فيما يتعلق بخط الدفاع”.