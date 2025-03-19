كيف تطيل عمر أجهزتك الإلكترونية وتوفر المال؟ خطوات بسيطة وفعّالة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 01:52 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبحت الأجهزة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. سواء كانت الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة المنزلية، فإن الحفاظ عليها يعتبر استثمارًا ذكيًا لتوفير المال وتجنب الإزعاج الناتج عن الأعطال المتكررة. إليك بعض الخطوات البسيطة والفعالة لإطالة عمر أجهزتك:

1. تنظيف الأجهزة بانتظام: تراكم الغبار والأتربة داخل الأجهزة يمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة حرارتها وتلف المكونات الداخلية. استخدم أدوات التنظيف المناسبة مثل الهواء المضغوط لتنظيف الفتحات والفتحات الصغيرة.

2. تجنب التعرض للحرارة العالية: الحرارة هي العدو الرئيسي للأجهزة الإلكترونية. تأكد من وضع الأجهزة في أماكن جيدة التهوية، وتجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة القريبة.

3. استخدام الشواحن والبطاريات الأصلية: الشواحن والبطاريات المقلدة قد تؤدي إلى تلف الأجهزة بسرعة. استخدم دائمًا الملحقات الأصلية أو المعتمدة من الشركة المصنعة.

4. تحديث البرامج بانتظام: تحديثات البرامج ليست فقط لإضافة ميزات جديدة، بل أيضًا لتحسين أداء الجهاز وإصلاح الثغرات الأمنية. تأكد من تثبيت آخر التحديثات المتاحة لأجهزتك.

5. تجنب الإفراط في الشحن: ترك الأجهزة موصولة بالشاحن لفترات طويلة بعد اكتمال الشحن يمكن أن يضر بالبطارية. حاول فصل الجهاز بمجرد وصول الشحن إلى 100%.

6. استخدام واقيات الشاشة والحماية: واقيات الشاشة والأغطية الواقية تساعد في حماية الأجهزة من الخدوش والسقوط، مما يطيل من عمرها الافتراضي.

7. إيقاف التشغيل عند عدم الاستخدام: إعطاء الأجهزة فترات راحة عن طريق إيقاف تشغيلها عند عدم الحاجة إليها يساعد في تقليل استهلاك الطاقة وإطالة عمر المكونات الداخلية.

8. الفحص الدوري والصيانة الوقائية: قم بفحص أجهزتك بشكل دوري للكشف عن أي مشاكل مبكرة، وقم بإجراء الصيانة الوقائية عند الحاجة لتجنب الأعطال الكبيرة.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك إطالة عمر أجهزتك الإلكترونية، وتوفير المال، والاستمتاع بأداء أفضل لفترة أطول. العناية بالأجهزة ليست فقط مسألة اقتصادية، بل أيضًا طريقة لضمان استمرارية العمل بسلاسة دون انقطاع.