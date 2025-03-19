مشروبات رمضانية تقليدية: وصفات لذيذة ومرطبة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 01:52 مساءً - استمتع بلذة الانتعاش في رمضان

شهر رمضان هو وقت خاص يجتمع فيه الأهل والأصدقاء للاحتفال والتأمل. ومع ارتفاع درجات الحرارة، لا يوجد شيء أفضل من الاستمتاع بمشروبات رمضانية تقليدية لذيذة ومرطبة. إليك بعض الوصفات التي ستجلب لك الانتعاش في هذا الشهر الفضيل.

تمر هندي منعش

التمر الهندي يعتبر من المشروبات التقليدية الرائعة والمحبوبة خلال شهر رمضان. بنكهته اللاذعة والمنعشة، يقدم شعوراً فورياً بالانتعاش.

المكونات: كوب واحد من معجون التمر الهندي ربع كوب من السكر لتر من الماء البارد مكعبات ثلج

الطريقة: قم بنقع معجون التمر الهندي في الماء لمدة ساعتين. استخدم مصفاة لفصل السوائل عن اللب. أضف السكر وقلّب جيداً حتى يذوب تماماً. اسكب العصير في أكواب مع مكعبات الثلج وقدمه بارداً.



قمر الدين اللذيذ

شراب قمر الدين هو آخر من المشروبات المحبوبة في رمضان، خاصةً بجانب وجبة الإفطار. هذا الشراب مصنوع من معجون المشمش ويعتبر مصدر ممتاز للطاقة.

المكونات: 200 جرام من معجون قمر الدين 3 ملاعق كبيرة من السكر لتر من الماء مكعبات ثلج

الطريقة: قطّع معجون قمر الدين إلى قطع صغيرة وانقعها في الماء لمدة 4 ساعات. اخفقه جيداً في الخلاط حتى يصبح سائلاً ناعماً. أضف السكر وقلّب حتى يذوب. قدمه في أكواب مع مكعبات الثلج.



جلاب بنكهة مميزة

مشروب الجلاب هو خيار تقليدي آخر يحمل معه نكهة فريدة ومريحة، مكون بشكل أساسي من دبس العنب وماء الورد.

المكونات: كوب دبس العنب ملعقة صغيرة ماء الورد لتر ماء بارد صنوبر وبندق للتزيين

الطريقة: اختلط دبس العنب مع الماء البارد في إبريق حتى يذوب تماماً. أضف ماء الورد وحرّك المزيج جيداً. زيّنه بصنوبر والبندق قبل التقديم. قدمه بارداً مع الثلج.



استمتع بمشروبات رمضان التقليدية ذات النكهة الفريدة والمنعشة، وامنح نفسك لحظات من الراحة والانتعاش خلال أيام الصيام.