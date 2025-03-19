باير ليفركوزن ينتظر قرار فلوريان فيرتز

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 12:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي باير ليفركوزن ينتظر قراراً من نجم الفريق، فلوريان فيرتز، بشأن تمديد عقده.

وينتهي عقد فيرتز مع ليفركوزن، صيف 2027، ويحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل بايرن ميونخ، ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن ليفركوزن يعرض على فيرتز عقداً جديداً حتى عام 2028 بشرط جزائي بقيمة 125 مليون يورو، يكون سارياً بدءاً من عام 2026.

وأفادت الصحيفة، أنه من المنتظر أن يرد فيرتز على عرض ليفركوزن في بداية شهر أبريل/نيسان المقبل.

وأشارت الصحيفة الألمانية، أن فيرتز وأسرته يرون بأن صيف 2026 عقب كأس العالم، سيكون الوقت الأمثل للانتقال لأحد الفرق الكبرى.

أما في حال أراد فيرتز الرحيل هذا الصيف، فلن يقبل ليفركوزن بأقل من 150 مليون يورو للموافقة على التفريط في خدماته.