راؤول أسينسيو: أحاول التعلم من نقاط قوة سيرجيو راموس وكارليس بويول

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 12:55 مساءً - عبر راؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد، عن سعادته بعد دعوته لتمثيل المنتخب الإسباني، مشيراً إلى أنه يعتبر الثنائي سيرجيو راموس وكارليس بويول بمثابة المرجع له.

وقال أسينسيو في تصريحات أبرزتها شبكة “BeIN Sports”: “لقد كانا دائماً المرجع لي. أي شخص يعشق كرة القدم يعرف جيداً ما الذي مثله سيرجيو راموس، سواء مع ريال مدريد أو مع المنتخب الإسباني”.

وأضاف: “وعلى الصعيد الوطني، يعد بويول أيضاً مثالاً رائعاً. منذ طفولتي، كنت أتابعهما وأحاول التعلم من نقاط قوتهما”.

وأكمل: “أنا سعيد للغاية ومتحمس لخوض هذه التجربة (تمثيل إسبانيا). منذ أن كنت طفلاً، حلمت بشيء مثل هذا، وتحقيقه بهذه الطريقة يجعلني أشعر بفخر شديد”.

وأشار: “أخبرني المدرب (كارلو أنشيلوتي) أمام الجميع باستدعائي للمنتخب الإسباني، وعلى الفور، هنأني زملائي والجهاز الفني. كانت لحظة مميزة للغاية”.

وصرح: “دائماً تؤمن بأنك قادر على تحقيق ذلك، لكن كل شيء حدث بسرعة كبيرة”.

واسترسل: “منذ وصولي إلى مدريد في سن 14 عاماً، كان علي أن أتعلم كيف أكون قوياً ذهنياً، حيث تركت عائلتي وأصدقائي خلفي لتحقيق هذا الحلم”.

وبين: “كل ذلك ساعدني على النضج والاستعداد لهذه اللحظة”.

واختتم: “أريد أن أتعلم، وأستمتع، وأستفيد قدر المستطاع من زملائي والجهاز الفني والبيئة المحيطة. إنها فرصة فريدة، وأخطط لاستغلالها بأفضل طريقة ممكنة”.