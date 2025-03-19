أضرار قلة شرب الماء في رمضان: كيف تتجنب المشاكل الصحية؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 12:55 مساءً - أهمية شرب الماء في رمضان

يعد شرب الماء أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة العامة والوظائف الحيوية في جسم الإنسان. في شهر رمضان، يتغير نمط تناول الطعام والسوائل بسبب الصيام، ما يجعل من الضروري الانتباه إلى مدخول المياه، خاصة في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

أضرار قلة شرب الماء في رمضان

الصوم لفترات طويلة دون تناول الماء يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية، منها:

الجفاف: يحدث الجفاف عندما يقل مستوى الماء في الجسم عن المعدل الطبيعي، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب، الدوار، وجفاف الفم.

مشاكل في الجهاز الهضمي: نقص الماء يؤثر سلبًا على عملية الهضم مما قد يسبب الإمساك والغازات.

تخثر الدم: قلة شرب الماء يمكن أن تؤدي إلى زيادة لزوجة الدم، مما يزيد من خطر الجلطات.

التأثير على وظائف الكلى: الكلى تحتاج إلى كمية كافية من الماء لتصفية السموم من الجسم بشكل صحيح، وقلة الماء يمكن أن تؤدي إلى تشكل الحصوات الكلوية.

كيف تتجنب المشاكل الصحية عند قلة شرب الماء؟

للحد من آثار قلة شرب الماء وتجنب المشاكل الصحية أثناء رمضان، يمكنك اتباع النصائح التالية:

شرب الماء بكميات كافية: حاول تناول كمية كافية من الماء (حوالي 8-10 أكواب) بين وجبة الإفطار والسحور لضمان ترطيب الجسم.

تجنب الكافيين: تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن يزيد من فقدان السوائل في الجسم، لذا من الأفضل تجنبها أو تقليلها.

تناول الفواكه والخضروات: تحتوي الكثير من الفواكه والخضروات على نسبة عالية من الماء، مثل الخيار والبطيخ، ويمكن أن تساعد في تزويد الجسم بالسوائل.

مراقبة لون البول: راقب لون البول، فإذا كان داكناً، فهذا يدل على نقص في السوائل بالجسم، وعليك زيادة تناول الماء.

خطوات لتعزيز شرب الماء في رمضان

من المهم إيجاد طرق لتحفيز نفسك لشرب الماء بشكل منتظم خلال رمضان، ويمكنك تجربة ما يلي:

استخدام تطبيقات للتذكير بشرب الماء.

تحديد أهداف يومية لمقدار شرب الماء ومتابعتها.

تنويع مشروبات الإفطار والسحور مع مشروبات غنية بالماء مثل الشوربات.

باستخدام هذه الاستراتيجيات، يمكنك الحفاظ على مستوى جيد من الترطيب في جسمك وتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بقلة شرب الماء خلال شهر رمضان.