أطعمة ومشروبات تساعد على ترطيب الجسم في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 11:48 صباحاً - أهمية الترطيب خلال شهر رمضان

مع قدوم شهر رمضان المبارك، يصبح الاهتمام بترطيب الجسم أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في الأيام ذات الطقس الحار. الحفاظ على مستوى جيد من الترطيب يساعد في تجنب الجفاف والتعب، ويعزز من صحتك العامة وأداءك اليومي خلال الصيام.

أطعمة صحية للترطيب

الخضروات والفواكه الغنية بالماء

تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء يعمل على تعزيز الترطيب. ومن أهم هذه العناصر:

الخيار: يعتبر من الأغذية المثالية للصيام، حيث يحتوي على نحو 95% من الماء.

البطيخ: هو فاكهة منعشة وغنية بالماء، مما يجعله مثاليًا لتعزيز الترطيب.

الخس: يحتوي على كمية كبيرة من الماء، كما أنه يضيف نكهة خفيفة وسعرات حرارية قليلة لنظامك الغذائي.

مشروبات منعشة ومفيدة

أفضل المشروبات لترطيب الجسم

التفكير في المشروبات المثالية خلال رمضان يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في مدى شعورك بالراحة والترطيب. إليك بعض المشروبات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي:

الماء: لا يوجد بديل عن الماء عندما يتعلق الأمر بالترطيب الفعّال والطبيعي.

ماء جوز الهند: يحتوي على معادن إلكتروليت طبيعية تعمل على إعادة توازن السوائل في الجسم.

الشاي بالنعناع: يمكن أن يكون منعشًا ومريحًا في ذات الوقت.

نصائح عامة للحفاظ على ترطيب الجسم

استراتيجيات لتعزيز الترطيب خلال الصيام