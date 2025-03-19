رئيس الدولة: في “يوم زايد للعمل الإنساني” نؤكد أن الإمارات ستواصل السير على طريق زايد في تخفيف معاناة المحتاجين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 11:48 صباحاً - خاص – نغم حسن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ستواصل السير على طريق زايد في تخفيف معاناة المحتاجين ومد يد العون لهم.

وقال سموه عبر منصة إكس: “سيظل الإرث الإنساني للوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، رمزاً متجدداً للخير وتجسيداً لقيم العطاء والنجدة التي تميز مجتمعنا ومصدر إلهام في التضامن بين البشر.. وفي “يوم زايد للعمل الإنساني” نؤكد أن الإمارات ستواصل السير على طريق زايد في تخفيف معاناة المحتاجين ومد يد العون لهم انطلاقاً من نهجها الراسخ في هذا الشأن وعملها من أجل سعادة الإنسان في كل مكان.”.