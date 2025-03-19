زلزال بقوة 5 درجات يضرب إقليم مالوكو في إندونيسيا دون تسجيل خسائر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 10:52 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم مالوكو في إندونيسيا.

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن مركز الزلزال كان يقع على بعد 205 كيلومترات من جزر تانيمبار في الإقليم، وعلى عمق 185 كيلومترًا.

وحتى اللحظة، لم ترد أي تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.