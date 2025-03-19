البنك المركزي الروسي يخفض أسعار صرف الدولار واليورو واليوان مقابل الروبل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 10:52 صباحاً - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفَّض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 2.80 روبل مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 81.5018 روبلًا.

وفي الوقت نفسه، خفَّض البنك المركزي سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 3.27 روبل، ليبلغ 87.5697 روبلًا. كما خفَّض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 38 كوبيكًا، ليصل إلى 11.2232 روبلًا.