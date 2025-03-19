الذهب يصل لأعلى مستوى وسط التوترات الجيوسياسية وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 10:52 صباحاً - واصل الذهب صعوده اليوم، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، بدعم من الطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. في الوقت نفسه، يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3035.12 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 3042.20 دولارًا.

وفي المقابل، شهدت المعادن النفيسة الأخرى تراجعًا، حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 33.97 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين 0.4% ليصل إلى 992.85 دولارًا، بينما نزل البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 966.24 دولارًا.