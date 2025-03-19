أهمية شرب الماء في رمضان: كيف تحافظ على رطوبة جسمك؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 10:52 صباحاً - أهمية شرب الماء في شهر رمضان

في شهر رمضان، يمتنع المسلمون عن تناول الطعام والشراب من الفجر حتى غروب الشمس، مما يجعل من الضروري التركيز على الترطيب خلال فترات تناول الطعام. الماء يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم ووظائفه بشكل سليم، وقد يكون من السهل التغافل عن شرب الماء الكافي خلال هذا الشهر الفضيل. إليك بعض النصائح حول أهمية شرب الماء وكيفية المحافظة على رطوبة جسمك.

فوائد شرب الماء للصحة العامة

إن شرب الماء بكميات مناسبة يعزز من أداء الجسم الصحي، ويسهم في وظائف عدة منها:

تنظيم درجة حرارة الجسم.

تحسين وظائف الكلى وتقليل فرصة الإصابة بحصى الكلى.

تعزيز صحة الجلد والمحافظة على نضارته.

المساهمة في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك.

دعم نشاط الدماغ والتركيز.

نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم في رمضان

لضمان بقاء جسمك رطبًا وصحيًا خلال شهر رمضان، يمكنك اتباع الاستراتيجيات التالية:

اشرب كميات كافية من الماء: حاول تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين فترة الإفطار والسحور.

حاول تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين فترة الإفطار والسحور. تجنب المشروبات المدرة للبول: قلل من تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تزيد من فقدان السوائل.

قلل من تناول القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تزيد من فقدان السوائل. اختر الأطعمة الغنية بالماء: تناول الفواكه والخضروات مثل البطيخ والخيار حيث أنها تحتوي على نسب عالية من الماء.

تناول الفواكه والخضروات مثل البطيخ والخيار حيث أنها تحتوي على نسب عالية من الماء. توزيع شرب الماء: لا تُكثر من شرب الماء دفعة واحدة، بل وزع تناول الماء على مدار فترات المساء.

لا تُكثر من شرب الماء دفعة واحدة، بل وزع تناول الماء على مدار فترات المساء. راقب علامات الجفاف: انتبه لأي علامات للجفاف مثل جفاف الفم أو العطش الشديد أو الصداع.

الخاتمة

الحفاظ على ترطيب الجسم في شهر رمضان ليس فقط مفيدًا للصحة العامة ولكنه أيضًا ضروري لأداء العبادة بشكل مريح وصحي. اتبع النصائح المذكورة وتمتع بشهر رمضان مليء بالنشاط والصحة.