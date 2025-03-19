نصائح لترتيب المنزل وتزيينه في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 10:52 صباحاً - كيفية تحسين ترتيب المنزل في رمضان

شهر رمضان هو الوقت المثالي لإجراء بعض التغييرات في منزلك لتعزيز الجو الروحاني والراحة التي يحتاجها الجميع خلال هذه الفترة المقدسة. تخيّل أن تدخل منزلًا منظمًا ومرتبًا بعد يوم طويل من الصيام، أليس أمراً رائعاً؟ إليك بعض الطرق لتحسين ترتيب المنزل.

التنظيم والتخلص من الفوضى

قبل البدء في تزيين منزلك، من المهم التخلص من الفوضى. قم بجولة في كل غرفة وتعرف على الأمور التي لم تعد بحاجة إليها. استخدم نهج “إذا لم أستخدم هذا خلال السنة الماضية، فقد حان الوقت لتوديعها”. بالإضافة إلى ذلك:

رتب خزانات الملابس وتخلص من الملابس الغير مستخدمة.

تنظيم المطبخ وإزالة أية أدوات لم تستخدم منذ فترة.

التبرع بالكتب أو الألعاب الزائدة للجمعيات الخيرية.

إضفاء الروح الرمضانية على منزلك

بعد تنظيم منزلك، حان الوقت لتزيينه بأجواء رمضانية جميلة. إليك بعض الأفكار لتضفي لمسة خاصة لهذه المناسبة.

اختيار الألوان والإضاءة المناسبة

الألوان الهادئة والدافئة تعتبر مثالية لخلق جو رمضاني مريح. جرب استخدام ألوان مثل الأخضر الداكن والأرجواني التي تتماشى مع روح الشهر الكريم. كما أن الإضاءة لها دور كبير في إضافة انطباع خاص، يمكنك استخدام الفوانيس أو أضواء LED البسيطة التي تضيء الأركان بطريقة جميلة وهادئة.

تزيين الطاولات والمضافات

استخدم الأقمشة المزخرفة والسجاد الصغير لتزيين الطاولات. ضع بعض الزخارف التقليدية مثل الأطباق النحاسية أو الشموع العطرية لإضافة لمسة من الأناقة التراثية. فيما يتعلق بمنطقة الجلوس أو المضافة، يمكنك وضع وسائد مزخرفة تتماشى مع الألوان الرمضانية لإضفاء روح البهجة على المكان.

إنشاء زاوية خاصة للعبادة

رمضان هو شهر العبادة والتأمل، لذا من المفيد إنشاء زاوية هادئة في منزلك لهذا الغرض. يمكنك وضع سجادة صلاة صغيرة وطاولة جانبية تحمل نسخة من القرآن الكريم وكتب الأذكار. هذه الزاوية ستوفر لك ولأفراد عائلتك مكانًا مثاليًا للعبادة والتفكر.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تحويل منزلك إلى واحة من الراحة والهدوء تستقبل فيها الشهر الكريم بأجواء مميزة ومرتبة.