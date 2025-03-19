كأس التميّز المغربي: الوداد يستقبل شباب السوالم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات من كأس التميّز المغربي بكرة القدم.

يلتقي اليوم، الأربعاء، لحساب المجموعة الخامسة فريقا شباب المسيرة مع الكوكب المراكشي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب في المجموعة ذاتها الوداد مع شباب السوالم الساعة 01:00 فجر الخميس.

اليوم وعند الساعة 18:00 ولحساب المجموعة الرابعة يلتقي الراسينغ مع سطاد المغربي، ويلتقي الاتحاد التوركي مع اتحاد طنجة الساعة 01:00 فجر الخميس.

وفي المجموعة الثانية يلتقي اتحاد يعقوب المنصور مع أولمبيك الدشيرة الساعة 18:00 عصر اليوم، الأربعاء، والجيش الملكي مع حسنية أغادير الساعة 01:00 فجر الخميس.

وفي المجموعة الثالثة يلعب فجر الخميس، الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة وداد فاس مع رجاء بني ملال، ونهضة بركان مع المغرب الفاسي.

وفي المجموعة الثامنة يلتقي شباب أطلس خنيفرة مع المكناسي الساعة 01:00 فجر الخميس، ونهضة الزمامرة مع يوسفية برشيد بنفس التوقيت.

وفي المجموعة السادسة يلتقي سريع وادي زم مع الاتحاد الوجدي الساعة 18:00 عصر الخميس، وأولمبيك آسفي مع شباب المحمدية الساعة 01:00 فجر الجمعة.

وفي المجموعة السابعة يلعب شباب بن جرير مع الدفاع الحسني الجديدي الساعة 18:00 عصر الخميس، والفتح مع مولودية وجدة الساعة 01:00 فجر الجمعة.

ويلعب في المجموعة الأولى الرجاء مع المغرب التطواني الساعة 01:00، فجر الجمعة، والقنيطري مع أولمبيك خريبكة بنفس التوقيت.