نشكركم على متابعتكم خبر إشراقة رمضانية: روتين سحري من ماسكات طبيعية ومساج لوجه نضر ومشرق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 09:55 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

رمضان شهر الخير والبركة، وفيه نسعى لتحقيق التوازن بين العبادات والعناية بأنفسنا. ومن أهم جوانب العناية الذاتية هي العناية بالبشرة، خاصة مع تغير مواعيد النوم والأكل. لذلك، نقدم لك روتينًا بسيطًا وفعالًا للحفاظ على نضارة الوجه خلال شهر رمضان، باستخدام ماسكات طبيعية وتمارين مساج لتحفيز الدورة الدموية.

قبل تطبيق أي ماسك، تأكدي من تنظيف البشرة جيدًا لإزالة الأتربة والزيوت المتراكمة. استخدمي غسولًا لطيفًا يناسب نوع بشرتك، ويفضل أن يكون خاليًا من الكحول للحفاظ على ترطيب البشرة.

– ماسك العسل والليمون: اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع بضع قطرات من عصير الليمون. ضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله. هذا الماسك يعمل على تفتيح البشرة وتنقيتها.

– ماسك الزبادي والخيار: اهرسي نصف خيارة واخلطيها مع ملعقتين من الزبادي. ضعي المزيج على الوجه لمدة 20 دقيقة. هذا الماسك يرطب البشرة ويقلل من الانتفاخ حول العينين.

– ماسك الشوفان والعسل: اخلطي ملعقة من الشوفان المطحون مع ملعقة من العسل وقطرات من الماء. دلكي الوجه بهذا الخليط بلطف ثم اشطفيه بعد 15 دقيقة. هذا الماسك يعمل على تقشير البشرة بلطف وإزالة الخلايا الميتة.

– مساج الجبهة: باستخدام أطراف الأصابع، قومي بتدليك الجبهة بحركات دائرية من المنتصف إلى الجانبين. هذا يساعد على استرخاء عضلات الوجه وتقليل التوتر.

– مساج الخدود: دلكي الخدود بحركات صاعدة من الفم إلى الأذنين باستخدام راحة اليد. هذا يحفز الدورة الدموية ويعطي البشرة إشراقة طبيعية.

– مساج منطقة العينين: باستخدام الإصبع الوسطى، قومي بتدليك منطقة تحت العين بحركات لطيفة من الداخل إلى الخارج. هذا يساعد على تقليل الهالات السوداء وانتفاخ العينين.

بعد الانتهاء من الماسكات والمساج، لا تنسي تطبيق مرطب مناسب لنوع بشرتك. اختاري مرطبًا يحتوي على مكونات طبيعية مثل الألوفيرا أو زيت الجوجوبا للحفاظ على نعومة البشرة.

احرصي على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتعويض فقدان السوائل خلال النهار. الماء هو السر الأساسي لنضارة البشرة وإشراقتها.

باتباع هذا الروتين البسيط، يمكنك الحفاظ على إشراقة بشرتك طوال شهر رمضان، والاستمتاع ببشرة صحية ونضرة دون عناء.