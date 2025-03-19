أطعمة مجمدة قد تخدعك! تعرف على الأصناف التي تنتهي صلاحيتها أسرع مما تتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:47 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

عندما يتعلق الأمر بتخزين الأطعمة، يعتقد الكثيرون أن التجميد هو الحل الأمثل لحفظ الطعام لفترات طويلة دون أن يفقد جودته. ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة المجمدة التي تنتهي صلاحيتها أسرع مما نعتقد، حتى عند تخزينها في الفريزر. في هذا المقال، سنلقي الضوء على هذه الأصناف ونقدم نصائح لتخزينها بشكل أفضل.

1. اللحوم المفرومة: اللحوم المفرومة من أكثر الأطعمة التي تفقد جودتها بسرعة حتى عند تجميدها. فبينما يمكن أن تبقى قطع اللحم الكاملة مجمدة لمدة تصل إلى 12 شهراً، فإن اللحوم المفرومة لا تتجاوز 3-4 أشهر قبل أن تبدأ في فقدان نكهتها وقوامها. وذلك بسبب زيادة سطح التلامس مع الهواء، مما يسرع من عملية الأكسدة.

2. الأطعمة المقلية المجمدة: الأطعمة مثل البطاطس المقلية أو الدجاج المقلي المجمد تفقد قرمشتها ونكهتها بعد حوالي شهرين من التجميد. فالتجميد لا يحافظ على القوام المقرمش، بل يجعلها رطبة ومفتتة عند الطهي.

3. المأكولات البحرية: المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، تفقد جودتها بسرعة عند التجميد. فبينما يمكن أن تبقى الأسماك البيضاء مجمدة لمدة 6 أشهر، فإن الأسماك الدهنية لا تتجاوز 2-3 أشهر قبل أن تبدأ في فقدان نكهتها وتصبح زنخة.

4. الخضروات ذات المحتوى المائي العالي: الخضروات مثل الخيار والطماطم تفقد قوامها تماماً عند التجميد بسبب ارتفاع محتواها المائي. حتى الخضروات الأخرى مثل الفلفل والكوسة يمكن أن تصبح طرية ومائية بعد شهرين فقط من التجميد.

5. منتجات الألبان: منتجات مثل الجبن الطري والقشدة والزبادي تفقد قوامها ونكهتها عند التجميد. فبينما يمكن أن تبقى مجمدة لمدة شهرين، فإنها تصبح مائية ومتفتتة عند إذابتها.

– استخدم أكياس تفريز عالية الجودة: تأكد من إزالة أكبر قدر ممكن من الهواء قبل إغلاق الأكياس.

– قم بتغليف الأطعمة بشكل فردي: هذا يساعد في تقليل تعرض الطعام للهواء ويحافظ على جودته.

– ضع ملصقاً بتاريخ التجميد: هذا يساعدك على تتبع مدة تخزين كل صنف.

– تجنب إعادة التجميد: إذابة الطعام وإعادة تجميده يسرع من تلفه ويؤثر على جودته.

في النهاية، التجميد هو طريقة رائعة لحفظ الطعام، لكنه ليس حلاً سحرياً لكل الأطعمة. بمعرفة الأصناف التي تنتهي صلاحيتها بسرعة، يمكنك تجنب تلف الطعام والاستمتاع بوجبات لذيذة وآمنة.