تصفيات كأس العالم: إفريقيا الوسطى تستقبل مدغشقر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:47 صباحاً - ينزل منتخب مدعشقر في ضيافة جمهورية إفريقيا الوسطى في الدار البيضاء بالمغرب لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة التاسعة المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولحساب المجموعة ذاتها تلتقي فجر الجمعة، الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة جزر القمر مع مالي، وبنفس اليوم تلعب غانا مع تشاد الساعة 22:00.

وتتصدر جزر القمر ترتيب المجموعة التاسعة بـ 9 نقاط، تليها غانا بـ 9 نقاط أيضاً، مدغشقر بـ 7 نقاط، مالي بـ 5 نقاط، جمهورية إفريقيا الوسطى بـ 4 نقاط، وتشاد من دون نقاط.