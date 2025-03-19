تصفيات كأس العالم: الكاميرون ضيفة على إسواتيني

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:47 صباحاً - ينزل منتخب الكاميرون في ضيافة إسواتيني، اليوم الأربعاء، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولحساب المجموعة ذاتها، يلتقي غداً، الخميس، منتخبا الرأس الأخضر والموريشيس، الساعة 19:00، وليبيا مع أنغولا، الساعة 22:00.

وتتصدر الكاميرون ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة بـ 8 نقاط، تليها ليبيا بـ 7 نقاط، الرأس الأخضر بـ 7 نقاط، أنغولا بـ 6 نقاط، الموريشيس بـ 4 نقاط، وإسواتيني من دون نقاط.