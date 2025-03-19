تصفيات كأس العالم: تنزانيا تلاقي الكونغو

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 07:50 صباحاً - يلتقي اليوم، الأربعاء، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، منتخبا تنزانيا والكونغو في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تتواجد تنزانا في المركز الثالث بـ 6 نقاط خلف المغرب (9 نقاط)، والنيجر (6 نقاط) وقبل زامبيا (3 نقاط) والكونغو من دون نقاط.

ولحساب الجولة ذاتها، تلتقي النيجر والمغرب يوم السبت، في الجولة الخامسة من منافسات هذه المجموعة.