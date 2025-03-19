بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً: سوريا تلاقي لبنان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 07:50 صباحاً - تستضيف العاصمة العمانية، مسقط، ابتداء من اليوم وحتى 25 آذار الجاري، بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة تحت ٢٣ عاماً لكرة القدم بمشاركة 8 منتخبات هي: عُمان، الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، سوريا، لبنان والكويت.

ووزعت المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، بواقع منتخبين في كل مجموعة، بحيث يلتقي منتخبا كل مجموعة في مباراة واحدة بينهما بالدور الأول (الثمانية)، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة من هذه المواجهات إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية، وعلى أن تستمر المنتخبات التي لم تتعد هذه الأدوار باللعب لتحديد المراكز من ٣ إلى ٨.

ووفقاً لجدول البطولة، تقام اليوم، الأربعاء، أربع مواجهات، حيث يشهد ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي مباراة منتخبي الأردن والكويت الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 22:39 مباراة سوريا ولبنان.

ويستضيف ستاد نادي السيب اليوم أيضاً مواجهة البحرين والإمارات الساعة 19:30، ومباراة عمان والسعودية الساعة 22:30.