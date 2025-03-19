شروط استحقاق المواطنة غير المتزوجة للمساعدات السكنية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 07:50 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن برنامج الشيخ زايد للإسكان حدد ضوابط وشروط الحصول على المساعدات السكنية لمختلف الفئات الاجتماعية والتي تضمنت 6 فئات رئيسية لاستحقاق المرأة المواطنة غير المتزوجة حسب الحالة الاجتماعية.

وأضاف في رد كتابي على سؤال سعادة العضو سعيد راشد العابدي حول دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، أن الفئات الرئيسة المستحقة للمساعدات السكنية تشمل “الأرملة الحاضنة، المطلقة الحاضنة، اليتيمة، مجهولة النسب، فاقدة الوالدين، وفئة كبار المواطنين من النساء”.

وأشار معاليه إلى أنه في غير تلك الحالات يكون طلب المرأة للمساعدة السكنية ضمن طلب أحد الوالدين حرصاً من الحكومة على ضمان تماسك الأسر وتلاحمها، وذلك وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.

وأكد معاليه أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق المعيشي للمواطنين.