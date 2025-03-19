مدرب تشيلي ريكاردو جاريكا: الوضع صعب بالنسبة للجميع

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 07:50 صباحاً - تحدث ريكاردو جاريكا، مدرب منتخب تشيلي، عن جاهزية منتخبه واصفاً إياه أنه (في حالة معنوية مرتفعة لمواجهة أي منافس، وكل ما سيأتي) قبيل مواجهتي باراجواي والإكوادور.

وقال جاريكا: الأهم دائماً هو الحفاظ على آمالنا حتى اللحظة الأخيرة، التمسك بالأمل، بينما تصب الحسابات في صالح تشيلي سنكافح حتى الرمق الأخير.

وقال أيضاً: الوضع صعب بالنسبة للجميع، ليس علينا وحدنا، لذا فإن حصد النقاط من أي موقف بالنسبة لأي فريق حتى لو كان يبدو أفضل منا، شيء صعب للغاية.

ويتواجد منتخب تشيلي في المركز ما قبل الأخير بـ 9 نقاط قبل ست جولات من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية.