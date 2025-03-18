كيف أنظف السجاد وأخزنه للشتاء القادم.. حيل وأسرار ربات البيوت

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 10:56 مساءً - تنظيف السجاد بعمق لضمان نظافة فائقة

تنظيف السجاد بشكل عميق يعد الخطوة الأولى والأهم لضمان امتداد عمر السجاد واستخدامه في الشتاء القادم دون قلق. يمكنك استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف السطح من الغبار والأتربة، ثم استخدام منظفات السجاد المخصصة للتخلص من البقع والأوساخ العميقة. إذا كنت تفضل الحلول الطبيعية، يمكنك استخدام خليط من الماء والخل الأبيض كبديل فعال.

خطوات تنظيف السجاد بنفسك

ابدأ بكنس السجاد من كلا الجانبين للتأكد من إزالة الأتربة من الألياف.

استخدم خليطاً من الماء الفاتر والخل الأبيض أو منظف السجاد الخاص بك بواسطة فرشاة ناعمة لفرك البقع بعناية.

اشطف السجاد بماء نظيف ثم استخدم منشفة جافة لامتصاص الرطوبة الزائدة.

اترك السجاد ليجف تماماً في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

حيل لتخزين السجاد بشكل سليم

بعد عملية التنظيف العميق، يأتي دور التخزين السليم للحفاظ على السجاد لأطول فترة ممكنة. إذا كنت ترغب في تخزين السجاد لفصل الشتاء القادم، اتبع النصائح التالية لضمان بقائه في أفضل حال:

نصائح لتخزين السجاد

تأكد من أن السجاد جاف تماماً قبل التخزين لتجنب نمو العفن أو الروائح الكريهة.

لف السجاد بشكل متين باستخدام ورق بولي إيثيلين أو قماش التنظيف للمحافظة عليه من الغبار والأوساخ.

قم بتخزين السجاد في مكان جاف وبارد بعيداً عن الإضاءة المباشرة والرطوبة.

ضع السجاد بشكل مسطح أو في وضع رأسي لتجنب التجاعيد أو التشوهات.

باتباع هذه الخطوات والحيل، يمكنك ضمان أن يبقى سجادتك نظيفاً وجاهزاً للاستخدام في فصل الشتاء القادم، محتفظاً بجماله وكفاءته دون أي مشاكل. فالتنظيف والتخزين السليمين للسجاد من أهم أسرار ربات البيوت للحفاظ على بريق وعمر السجاد لفترات طويلة.