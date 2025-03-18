كاندريفا يعلن اعتزال كرة القدم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 08:49 مساءً - أعلن الإيطالي، أنطونيو كاندريفا، اعتزاله كرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن عمر 38 عاماً، بعد مسيرة احترافية استمرت 18 عاماً.

وقال كاندريفا في مقطع فيديو نشره على منصات التواصل: “عزيزتي كرة القدم، اليوم هو أحد أهم أيام حياتي. لقد حان الوقت لأقول لكم وداعاً، هنا في سان سيرو، في سكالا ديل كالتشيو، حيث لعبت آخر مباراة لي”.

وأضاف: “قبل ثلاثين عاماً بدأت رحلتي معكم وسط الأفراح والأحزان والتضحيات والانتصارات والعديد من المشاعر بلا شك”.

وأتم: “لقد عشت حلمي وشغفي. لا أعتبر هذا وداعاً، بل نقطة انطلاق جديدة. شكراً لكرة القدم، أراكم قريباً”.

ولم يلعب كاندريفا منذ مايو/أيار 2024، عندما لعب مع ساليرنيتانا في التعادل 3-3 أمام ميلان.

ولعب كاندريفا مع يوفنتوس، بالإضافة ل-بارما، تشيزينا، لاتسيو (خمسة مواسم)، إنتر (أربعة مواسم)، سامبدوريا (ثلاثة مواسم) وساليرنيتانا حيث لعب آخر موسمين له.