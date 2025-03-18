ما الهدية التي تفضلها والدتك في عيد الأم حسب برجها؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 10:50 صباحاً - اختيار الهدية المناسبة لوالدتك بناءً على برجها الفلكي

هل تبحث عن الهدية المثالية لتقديمها لوالدتك في عيد الأم؟ قد يكون الاختيار بناءً على برجها الفلكي هو الوسيلة الأمثل لإيجاد الهدية التي تدخل السعادة إلى قلبها. إليك بعض الأفكار التي قد تناسب كل برج فلكي.

الحمل (21 مارس – 19 أبريل)

امرأة الحمل تتمتع بشخصية قوية ونشيطة، مما يجعلها تفضل الهدايا التي تساعدها على ممارسة أنشطتها المختلفة. إليك بعض الأفكار:

اشتراك في صفوف رياضية أو يوجا.

معدات رياضية جديدة.

التذاكر لأحداث رياضية أو مغامرات في الهواء الطلق.

الثور (20 أبريل – 20 مايو)

امرأة الثور تحب الراحة والجمال، لذا فإن الهدايا التي تركز على الرفاهية والجودة تكون مثالية. إليك عدة اقتراحات:

منتجات تجميل طبيعية أو مستحضرات عناية بالبشرة فاخرة.

يوم استرخاء في سبا أو منتجع صحي.

شموع معطرة أو زيوت عطرية نقية.

الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

تستمتع أم الجوزاء بالتواصل والتعلم، مما يجعل الهدايا التي تثري معرفتها أو توسع دائرة أصدقائها الخيار الأفضل. بعض الخيارات منها:

كتب شيقة أو روايات مشوقة.

اشتراك في مجلات ثقافية أو علمية.

رحلة إلى مكان جديد لم تزره من قبل.

السرطان (21 يونيو – 22 يوليو)

امرأة السرطان ترتبط بالعائلة والبيت، لذا فإن الهدايا التي تعكس الحب والاهتمام ستكون مثالية. بعض الأفكار:

إطارات للصور العائلية أو ألبوم صور مخصص.

أدوات للطهي أو الخبز مع وصفات جديدة.

حفل عائلي مفاجئ وتخصيص يوم للاحتفال معها.

الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)

تتمتع المرأة الأسد بالتميز والإبداع، ولذا فإن الهدايا التي تعكس الذوق والروعة ستكون مثالية لها. من بين الاقتراحات:

مجوهرات فاخرة أو تصميمات فريدة.

ملابس أنيقة من علامة تجارية مشهورة.

عشاء فاخر في مطعم من طراز رفيع.

العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر)

تميل امرأة العذراء إلى الاهتمام بالتفاصيل والدقة، لذا فإن الهدايا العملية والمفيدة تتناسب معها. بعض الخيارات:

أدوات تنظيم المنزل أو المكتب.

دفتر ملاحظات أو أجندة مميزة.

منتجات للعناية بالصحة والطبيعة.

أخيرًا، لا تنسَ إضافة لمسة خاصة من القلب، كتخصيص بطاقة تهنئة أو رسالة حظ مُترفة بالمشاعر، فهذا غالبًا ما يكون أفضل هدية لأي أم بغض النظر عن برجها!