ليونيل ميسي: إنه أمر مؤسف…

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:54 صباحاً - وصف النجم ليونيل ميسي غيابه عن منتخب بلاده في الجولتين القادمتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بـ (الأمر المؤسف).

وخلت قائمة الأرجنتين لمواجهتي أوروجواي والبرازيل من اسم ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

وأصدر نادي إنتر ميلان بياناً رسمياً بشأن إصابة ميسي قال فيه: خضع ميسي لفحص بالرنين المغناطيسي صباح الإثنين لتقييم مدى الألم في منطقة العضلة المقربة، والذي عانى منه خلال مباراة أتالانتا يونايتد.

وأضاف بيان ميامي: أكدت نتائج الفحص وجود إصابة طفيفة في العضلة المقربة، وستُحدد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات وفقاً لتقدمه واستجابته للعلاج.

ليونيل ميسي علّق على غياب عن منتخب بلاده، عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: من المؤسف أن أغيب عن هاتين المباراتين المميزتين للغاية مع المنتخب الوطني ضد أوروجواي والبرازيل.

وأضاف: كنت أرغب في التواجد هناك، كما هو الحال دائماً، ولكن في اللحظة الأخيرة أجبرتني إصابة بسيطة على التوقف لفترة من الوقت قبل اللعب من جديد، مما يجعلني بعيداً عن الملاعب… سأشجعكم وأدعكم من هنا مثل أي مشجع آخر، هيا أرجنتين…