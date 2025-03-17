البطاطس بالبشاميل: وصفة شهية ومتكاملة لوجبة إفطار رمضانية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 08:54 مساءً - تعتبر البطاطس بالبشاميل من الأطباق المحببة في رمضان، فهي تجمع بين مذاق البطاطس الكريمي وصلصة البشاميل الغنية، لتكون وجبة متكاملة وشهية على مائدة الإفطار. إليك طريقة تحضيرها بخطوات بسيطة ونتائج مضمونة، كما قدمتها الشيف هند جمال:

المكونات:

1 كيلو بطاطس مقشرة ومقطعة إلى شرائح

1/4 كوب زيت نباتي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

للبشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب حليب

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب (اختياري)

إضافات أخرى (اختياري):

1 كوب جبنة مبشورة (موزاريلا، شيدر، أو أي نوع مفضل)

1/2 كوب لحم مفروم معصج

1/2 كوب خضروات مشكلة (بازلاء، جزر، فلفل ألوان)

طريقة التحضير:

تحضير البطاطس:

سخن الفرن إلى 200 درجة مئوية.

في وعاء، اخلط شرائح البطاطس مع الزيت والملح والفلفل الأسود.

رص البطاطس في صينية فرن.

أدخل الصينية إلى الفرن لمدة 20-30 دقيقة، أو حتى تنضج البطاطس جزئيًا.

تحضير البشاميل:

في وعاء على النار، أذب الزبدة.

أضف الدقيق وقلب باستمرار لمدة دقيقة حتى يصبح لون الدقيق ذهبيًا فاتحًا.

أضف الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر لتجنب تكون تكتلات.

استمر في التقليب حتى يصبح قوام البشاميل كثيفًا.

تبل البشاميل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

تجميع الطاجن:

في صينية فرن، ضع طبقة من البطاطس.

أضف طبقة من الإضافات الأخرى (لحم مفروم أو خضروات).

اسكب طبقة من البشاميل فوق البطاطس والإضافات.

كرر العملية حتى تنتهي المكونات.

رش الجبنة المبشورة على الوجه.

الخبز والتقديم:

أدخل الصينية إلى الفرن لمدة 20-30 دقيقة، أو حتى يصبح لون الوجه ذهبيًا وتذوب الجبنة.

اترك البطاطس بالبشاميل لتبرد قليلًا قبل التقطيع والتقديم.

قدمها ساخنة كطبق جانبي أو رئيسي.