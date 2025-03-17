الكركديه في رمضان: مشروب صحي يعزز المناعة ويحمي الجهاز التنفسي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 07:52 مساءً - تتميز المشروبات الرمضانية بتنوعها وفوائدها الصحية، ولكن مشروب الكركديه يتربع على عرش المشروبات الرمضانية الصحية بفضل قدرته الفائقة على تعزيز المناعة وحماية الجهاز التنفسي.

فوائد الكركديه للمناعة والجهاز التنفسي:

تقوية المناعة:

يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، الضرورية لمكافحة العدوى.

يقوي دفاعات الجسم والاستجابات المناعية.

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقاوم الإجهاد وتزيد من قوة الجسم.

حماية الجهاز التنفسي:

يقلل من فرص الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي ونزلات البرد والسعال.

يخفف التورم ويهدئ الأغشية المخاطية المتهيجة.

يقلل من نشاط الفيروسات التنفسية والإنفلونزا.

يقلل من غلظة المخاط، مما ينظف المجاري الهوائية.

يخفف من ألم الحلق وتهيجه وتورمه.

يحسن من حالة السعال المستمر.

يقلل من احتقان الأنف ويفتح الممرات الأنفية.

فوائد أخرى:

يرطب الجسم بعمق ويوازن حرارة الجسم.

يعزز قوة الجسم وطاقته.

نصائح وتحذيرات:

يجب الحذر من الإسراف في تناول الكركديه، خاصة لأصحاب الضغط المنخفض أو من يعانون من اختلالات في ضغط الدم أو حساسية تجاه الكركديه.

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