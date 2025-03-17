ميسي خارج قائمة الأرجنتين لفترة التوقف الدولي المقبلة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 07:52 مساءً - أعلن لويس سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني، عن استبعاد ليونيل ميسي من قائمة “التانجو” لفترة التوقف الدولي المقبلة.

وشارك ميسي في انتصار فريقه إنتر ميامي على نظيره أتالانتا يونايتد، بنتيجة 2-1، ولكنه شعر بعدم ارتياح بعد المباراة.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها ميسي وجود إصابة في منطقة الفخذ، وهي إصابة تتطلب الراحة وعدم المشاركة في المباريات القادمة، ولهذا قرر سكالوني استبعاد ميسي.

وسيواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب أوروجواي يوم 22 مارس/آذار الحالي، ثم يستضيف البرازيل في بوينس آيرس يوم 26 من ذات الشهر.