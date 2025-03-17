خمس دقائق رياضة يوميًا تخفض ضغط الدم: دراسة حديثة تكشف السر

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 06:55 مساءً - أظهرت دراسة حديثة أجرتها جمعية القلب الأمريكية (AHA) أن ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لمدة خمس دقائق فقط يوميًا يمكن أن تساعد بشكل فعال في خفض ضغط الدم، مما يفتح آفاقًا جديدة للأشخاص الذين يعانون من ضيق الوقت.

تفاصيل الدراسة:

شملت الدراسة أكثر من 10,000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا.

تم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات:

مجموعة تمارس تمارين رياضية شاقة لمدة خمس دقائق يوميًا.

مجموعة تمارس تمارين رياضية معتدلة لمدة 30 دقيقة.

مجموعة ضابطة بدون روتين رياضي منتظم.

على مدى ستة أشهر، أظهرت النتائج انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم لدى المجموعة التي مارست التمارين الشاقة، مماثلاً لمجموعة التمارين المعتدلة.

الفوائد الصحية:

تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.

تمدد الأوعية الدموية وتعزيز مرونة الشرايين.

تقليل مقاومة تدفق الدم.

نصائح للبدء:

ابدأ بتمارين خفيفة وزد الكثافة تدريجيًا.

اختر تمارين مثل الجري مع رفع الركبة، تمارين البيربي، أو صعود السلالم.

حافظ على الاتساق في ممارسة التمارين يوميًا.

راقب ضغط دمك بانتظام لتتبع التقدم.

تحذيرات هامة:

استشر طبيبك قبل البدء بأي برنامج تمارين رياضية مكثفة.

انتبه إلى عوامل نمط الحياة الأخرى مثل النظام الغذائي والنوم وإدارة الإجهاد.

هذا وتقدم هذه الدراسة نتائج مشجعة للأشخاص الذين يبحثون عن طرق فعالة لتحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم، حتى مع ضيق الوقت.