مصر تكشف تفاصيل تعرض ضابط شرطة للاعتداء

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 05:48 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل حادث الاعتداء الذي تعرض له ضابط شرطة في محافظة قنا، والذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت الوزارة بأن الحادث وقع نتيجة اعتراض الضابط على ارتفاع الأسعار في أحد المتاجر، حيث كان صاحب المتجر والعامل هما من قاما بالاعتداء عليه.

بدأت الواقعة في الثالث عشر من مارس الجاري، عندما دخل الضابط المتجر لشراء بعض المواد الغذائية دون أن يكشف عن هويته.

وأثناء عملية الشراء، لاحظ أن الأسعار أعلى من المعلن، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينه وبين صاحب المتجر والعامل. ومع تصاعد الموقف، تعرض الضابط للاعتداء.

وقد تم القبض على المتهمين بعد الحادث مباشرة، وعند عرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيق.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد الذين نشروا معلومات غير دقيقة حول الحادث.