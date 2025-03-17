كانييه ويست يتهم “عائلة كارداشيان”، وديزني، وهولو بتقييد حقوقه في رعاية أطفاله الأربعة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 05:48 مساءً - اتهم مغني الراب كانييه ويست “عائلة كارداشيان”، وديزني، وهولو بتقييد حقوقه في رعاية أطفاله الأربعة من كيم كارداشيان، معبرًا عن شعوره بأنه “محتجز في سجن”.

وفي سلسلة من التغريدات عبر منصة “إكس” يوم السبت، تحدث ويست عن صراعه مع اتفاقية الأبوة المشتركة مع كارداشيان، قائلاً: “لديّ مشاكل مع أشخاص قاموا بتجميد حسابي، وأخذوا أطفالي بعيدًا، وحاولوا سجني، والأمر لا يزال عالقًا. لا أريد فقط رؤية أطفالي، بل أحتاج إلى تربيتهم”.

وأضاف الفائز بجائزة غرامي: “أحتاج إلى التحدث عن ملابسهم المدرسية، وأصدقائهم، والمنازل التي يقضون فيها لياليهم، حتى لو كانت بناتي يضعن أحمر الشفاه والعطور”، مؤكدًا أنه تم سلب حقوقه الأبوية.

وأشار كانييه ويست، البالغ من العمر 47 عامًا، إلى أن رؤية أطفاله: نورث (11 عامًا)، وسينت (9 أعوام)، وشيكاغو (7 أعوام)، وسالم (5 أعوام)، تشبه “الزيارة إلى السجن”.

وكتب: “أشعر وكأنني في السجن عندما أرى أطفالي. لا يهمني إن كنت حرًا أو محبوسًا، ولا ما يقوله المشاهير المزعجون عني”. ولم تتلقَ كارداشيان أو ديزني أو هولو أي طلب للتعليق حتى الآن.