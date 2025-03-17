امريكا.. وفاة رجل بحريق مفتعل في نيويورك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 05:48 مساءً - تعرض رجل في الخامسة والأربعين من عمره للإحراق في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك مساء الأحد، وذلك بعد ثلاثة أشهر من حادثة مقتل امرأة في حريق متعمد داخل مترو الأنفاق.

وبحسب ما أفادت به الشرطة، تم العثور على الرجل وهو مشتعلاً في حوالي الساعة الرابعة صباحاً، وتم نقله إلى مستشفى قريب بعد إخماد النيران، حيث وُصفت حالته بأنها مستقرة. وقد أظهرت لقطات من موقع الحادث لحظات نقله عارياً من الصدر ومصاباً بحروق خطيرة إلى سيارة الإسعاف.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به في الحادث فر من مكان الجريمة، ولا تزال السلطات في حالة بحث عنه. ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم عشوائياً أم مُستهدفاً.

وكشفت التحقيقات أن المعتدي قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على الضحية من زجاجة تكيلا “باترون” وأشعل فيها النار. وقد تمكن الجريح من الركض لمسافة 100 قدم قبل أن يُطفئه شخص من سيارة باستخدام مطفأة حريق.

وفي تعليقها على الحادث، أعربت امرأة من بروكلين عن قلقها، مشيرة إلى أن ساحة تايمز سكوير تصبح “مخيفة للغاية” في ساعات الصباح الباكر، وأكدت أن المنطقة تفتقر إلى وجود الشرطة في الأوقات التي تسبق الساعة التاسعة صباحاً.