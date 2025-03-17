مع عرض اولى حلقاته.. مسلسل غاوي لاحمد مكي يتصدر التريند

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 05:48 مساءً - تصدر مسلسل “الغاوي” اهتمام منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر تجربة الفنان أحمد مكي الجديدة، التي يبتعد فيها للمرة الأولى عن الكوميديا وأجزاء مسلسله الشهير “الكبير أوي”، ليخوض تجربة مختلفة تحمل طابعًا إنسانيًا وتراجيديًا.

يشير عنوان المسلسل، الذي يُعرض ضمن دراما النصف الثاني من رمضان، إلى هواية تربية الحمام فوق أسطح المنازل في الأحياء الشعبية المصرية، وكيف تتطلب هذه الهواية تفاصيل وخبايا قائمة على الحب المتبادل بين البشر والطيور.

وقد أهدى صناع “الغاوي” العمل إلى روح المغني الشعبي المصري الراحل أحمد عدوية، كما أهدوه أيضًا إلى أرواح المنتجين المصريين: حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال، وتامر فتحي، الذين فقدوا حياتهم في حادث مأساوي العام الماضي.

تضمنت الحلقة الأولى من المسلسل مقطعًا من أغنية “يا برج يا بو الحمام” للراحل عدوية، التي تتناول أيضًا تفاصيل تربية الحمام وما يتخللها من مشاعر إنسانية.

وقد تفاعل المطرب محمد عدوية، نجل أحمد عدوية، مع هذه اللفتة من صناع العمل، واصفًا أحمد مكي بأنه “فنان محترم”.