غنية بالبروتين .. خضراوات مفيدة للعضلات

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إذا كنت تسعى للحصول على جرعة كبيرة من البروتين لتعزيز نمو العضلات وتقويتها، فهناك بعض الخضراوات التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي.

عند تناول 100 جرام من السبانخ، يحصل الجسم على 2.9 جرام من البروتين. كما تحتوي السبانخ على الحديد ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى فوائدها في تحسين الهضم وتقوية الجهاز المناعي.

البروكلي يحتوي على 2.8 جرام من البروتين لكل 100 جرام. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعزز الجهاز المناعي ويساعد في تحسين معدل الأيض، ويحتوي على الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.

تعتبر براعم بروكسل من أفضل الخيارات لتعزيز عملية تعافي العضلات، حيث تحتوي على 3.4 جرام من البروتين لكل 100 جرام. كما أنها غنية بالألياف والفيتامينات.

يقدم الكرنب حوالي 4.3 جرام من البروتين لكل 100 جرام. كما يحتوي على الحديد والفيتامينات والألياف الغذائية التي تدعم الصحة العامة.

يحتوي القرنبيط على 1.9 جرام من البروتين لكل 100 جرام، ويتميز أيضًا بانخفاض سعراته الحرارية. يساهم في الحفاظ على صحة العضلات، كما يعزز وظائف الدماغ ويحسن الهضم.