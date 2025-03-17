تعرف على فوائد المشي وتأثيره على الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعد المشي من الأنشطة التي يحرص الكثيرون على ممارستها بهدف الحفاظ على صحة الجسم والوقاية من العديد من المشكلات الصحية. لكن هل تظهر نتائج المشي بسرعة؟

يختلف الوقت الذي يستغرقه ظهور نتائج المشي على الجسم بناءً على عدة عوامل، أبرزها:

أظهرت الدراسات أن زيادة مدة المشي وشدته تؤدي إلى تسريع ظهور النتائج بشكل ملحوظ. كلما زاد الوقت والمسافة التي يتم قطعها، كانت الفوائد أسرع وأوضح.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يعزز من فعالية المشي في تحسين الصحة العامة وتقليل الوزن. تظهر النتائج بشكل أسرع خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

لتحقيق أقصى استفادة من ممارسة المشي، يمكنك اتباع هذه النصائح:

-المشي بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

-زيادة شدة المشي تدريجيًا لتعزيز فعاليته.

-دمج المشي مع نظام غذائي صحي ومتوازن.

-الاستمرار في ممارسة المشي بانتظام للحفاظ على النتائج المرجوة.