كيف يساعد الجاجري في تخفيف السعال ونزلات البرد؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يلجأ الكثيرون إلى العلاجات المختلفة لتخفيف السعال المزمن وتهدئة التهاب الحلق. وبينما تُملأ رفوف الصيدليات بالعديد من الحلول السريعة، قد يكمن الحل في مطبخك، حيث يُعد الجاجري، وهو سكر غير مكرر مصنوع من قصب السكر، من العلاجات الطبيعية الفعّالة التي تجدها في العديد من المنازل.

أصبح الجاجري علاجًا مميزًا للأمراض التنفسية الشائعة بفضل خصائصه المهدئة والمزيلة للسموم والمعززة للمناعة. سواء تم خلطه مع مشروب دافئ أو دمجه مع توابل مثل الزنجبيل أو الفلفل الأسود، فقد اكتسب الجاجري سمعة واسعة كخيار طبيعي لمكافحة الأمراض الموسمية.

الجاجري غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، إضافة إلى مضادات الأكسدة. وعلى عكس السكر المكرر، يحتفظ الجاجري بتركيبته الطبيعية من الدبس، مما يعزز فوائده الصحية. يساعد الجاجري أيضًا في تطهير الرئتين من الغبار والجسيمات، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من السعال ونزلات البرد.