جميلة القاسمي: إنجازات أصحاب الهمم الأولمبية أوسمة فوق صدورنا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، البطل الإماراتي “يوسف الملا”، طالب مركز مسارات للتطوير والتمكين التابع للمدينة، بمناسبة حصوله على ميداليتين في بطولة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص، التي استضافتها مدينة تورين الإيطالية خلال الفترة من 7 إلى 16 مارس الحالي حيث أحرز يوسف الميدالية الذهبية في التزلج على الجليد، بالإضافة إلى الميدالية البرونزية في نفس المجال.

وبحسب “وام”، أعربت سعادتها عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أن هذا التميز يُضاف إلى سجل مدينة الشارقة الحافل بالإنجازات الرياضية التي يحققها الأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث يمثلون أنفسهم ومدينتهم ومجتمعهم خير تمثيل في المحافل الرياضية الدولية.

وأكدت أن الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، بما فيها الرياضة، هو الأساس في تحقيق هذه الإنجازات التي تساهم في رفع اسم الإمارات عالياً على الصعيدين المحلي والدولي.

وقالت الشيخة جميلة إن هذه الإنجازات تُعدّ أوسمة فوق صدور العاملين في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لأنها تعكس التزامنا بمهمة احتواء ومناصرة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتُظهر أهمية الرسالة التي نسعى لتحقيقها وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضافت أن المدينة تواصل عملها على توفير بيئة محفزة ومساندة للرياضيين من ذوي الإعاقة، لضمان تمكينهم وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل المحلية والدولية.

من جانبه، أعرب يوسف الملا عن شكره لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ولكافة العاملين فيها، على، على دعمهم المستمر في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق إنجازات متميزة في مختلف المجالات.