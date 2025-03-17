وداعًا للكرش .. 3 أطعمة لحرق دهون البطن في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إذا كنت ترغب في التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن خلال شهر رمضان، فإن اختيار الأطعمة المناسبة خلال وجبتي الإفطار والسحور يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الهدف.

يُعد البروتين عنصرًا أساسيًا في وجبتي الإفطار والسحور، حيث يساعد على زيادة معدل الحرق، ويعزز الشعور بالشبع لفترات أطول، كما يمنع فقدان الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن.

أفضل مصادر البروتين الصحية:

-البيض

-الزبادي اليوناني

-الأسماك

-اللحوم البيضاء

تلعب الألياف الغذائية دورًا فعالًا في إنقاص الوزن، حيث تعمل على تعزيز الشعور بالامتلاء لفترات طويلة، مما يقلل الرغبة في تناول الطعام، كما تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

مصادر غنية بالألياف:

-الخضروات

-الفواكه

-البقوليات

-الشوفان

على عكس الشائع، فإن الدهون الصحية تلعب دورًا مهمًا في فقدان الوزن والتخلص من دهون البطن، شرط تناولها باعتدال. تساعد هذه الدهون على تعزيز الشعور بالشبع وتحسين وظائف الجسم المختلفة.

أهم مصادر الدهون الصحية:

-الأفوكادو

-المكسرات

-البذور