الفيلر أم البوتوكس.. أيهما الأفضل لإزالة التجاعيد حول العين؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعد تجاعيد العين من المشكلات الشائعة التي تظهر مع التقدم في العمر، لكن هناك عوامل أخرى قد تسرّع من ظهورها في سن مبكرة. وللتخلص منها، يبحث الكثيرون عن حلول تجميلية فعالة، أبرزها الفيلر والبوتوكس.

يشدد الدكتور إبراهيم كامل على أهمية استشارة طبيب مختص قبل اتخاذ قرار العلاج بالفيلر أو البوتوكس، موضحًا أن الاختيار بينهما يعتمد على عدة عوامل، مثل حالة البشرة، ونوع التجاعيد، وعمر المريض، وذلك لضمان الحصول على نتائج طبيعية وآمنة دون مضاعفات.

-البوتوكس: يعد الخيار الأمثل للتجاعيد الناتجة عن تعابير الوجه المتكررة، حيث يعمل على تقليل نشاط العضلات المسؤولة عن هذه التجاعيد، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر نعومة.

الفيلر: يكون أكثر فعالية في علاج التجاعيد العميقة الناتجة عن فقدان الدهون تحت الجلد، حيث يساعد في تعبئة الخطوط وإضفاء مظهر ممتلئ وشاب على البشرة.

وفي بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بمزيج من البوتوكس والفيلر لتحقيق نتائج أكثر تناسقًا وطبيعية.